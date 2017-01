Carta abierta a la Juventud Peronista

Los argentinos transitamos estas fiestas navideñas y año nuevo de la mejor manera posible. Sin embargo, el clima social se encontraba sumido en una especie de “paz armada”(o ficticia) y esto es así porque la cruda realidad nacional y en particular la de los entrerrianos de clase media y más humildes, está inserta en una agenda a nivel nacional que incluye tácitamente un feroz ajuste económico con gravísimas consecuencias sociales, en especial en los sectores más vulnerables.

No hay dudas que el terrible impacto que genero en la económica nacional y local una devaluación que trepo al 40%, ha afectado a la mayoría de la población, incluyendo docentes, trabajadores, estudiantes y comerciantes. Este manejo “financiero” ha perjudicando a todos y, como es de esperar, beneficiado a una pequeña minoría. En mi experiencia personal puedo asegurar que se ha llevado a la quiebra a microempresas familiares que no pudieron soportar el abrupto cambio de régimen económico.

No me interesa un abrazo con kirchneristas duros o con aquellos que se han beneficiado del trabajo de compañeros justicialistas y hoy quieren volver a reinventarse a cualquier costo, aún anteponiendo conveniencias personalistas. Sabemos que una de las mejores cualidades del peronismo es su capacidad de metamorfosis y adaptación al cambio. Esa cualidad puede ser bien aprovechada si el justicialismo entrerriano, es decir todos los que comparten el sentimiento de pertenecer al movimiento más allá de la estructura partidaria, consigue ser generoso. Esa generosidad debería materializarse mirando y dándole oportunidades a dirigentes que han sabido liderar y sacar adelante situaciones de crisis, como las que atravesó Entre Ríos en 2001, y donde sólo hubo un dirigente justicialista (Jorge Busti) que pudo llevar adelante una provincia en llamas.

Sí debo decir que me interesa un abrazo peronista con todos aquellos compañeros que han sido engañados y utilizados.

Hace poco en un plenario del Frente Entrerriano Federal, ante los militantes jóvenes y no tan jóvenes, realicé un planteo acerca de la necesidad de ir construyendo nuevos espacios en donde generosamente poder construir de cara a las elecciones legislativas de 2017. En el foro de Reforma Electoral, que se llevó adelante en la Secretaria de Juventud de la Provincia, logramos importantes avances en el diálogo entre las juventudes de varios partidos y sobre todo con la justicialista, que es con quien nuestro partido sigue comulgando en doctrina.

Las elecciones legislativas de 2017 son una prueba de fuego para el justicialismo entrerriano, actualmente en proceso de posible unificación. Es cierto que hay una sola persona, sólo una, que puede representar esa unión. Pero recordemos que ante una eventual unión de dos espacios, y esto lo expreso a título personal, pido a otros dirigentes justicialistas que tengan la generosidad de crear nuevos espacios, en algunos casos cediendo el suyo, y permitir así una renovación, que al final de cuentas es el factor determinante que sostendrá en el tiempo esta fuerza política.

Junto a los actuales dirigentes también deben surgir nuevos referentes y cuadros políticos que puedan trabajar por espacios partidarios que sean una esperanza para que el PJ vuelva a unirse y se caracterice por nuevas prácticas políticas. Los jóvenes debemos se intransigentes ante la corrupción y el avasallamiento de los derechos de nuestra gente. Pero necesitamos también la cooperación de aquellos dirigentes que han sabido manejar la provincia en sus peores momentos.

En este año que comienza sabremos si hay o no una posible unificación entre las partes del peronismo entrerriano. Mientras tanto tengo la certeza de que nuestro partido va ser la expresión peronista más pura para aquellos peronistas no kirchneristas, y por qué no para aquellos kirchneristas de buena voluntad que reconozcan la necesidad de levantar solo las banderas de la Justicia Social.

Necesitamos dirigentes que puedan defender a nivel nacional los derechos de los entrerrianos y de todos los argentinos. El curso de la gestión provincial del actual gobernador y de su actual dirigencia está dando gestos de madurez política para acercar las visiones entre ambas fuerzas del justicialismo. Esto configura un escenario positivo que esperamos se concrete. Hoy resta decir que tenemos un llamado de esperanza y de trabajar por lo común al que no podemos renunciar.