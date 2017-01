Alertan por redes sociales y mensajes sobre posible accionar delictivo

Numerosos mensajes por cadena de WhatsApp y redes sociales, están alertando sobre la implementación de una modalidad delictiva empleada para facilitar el accionar de ladrones de casas.

Esta consistiría en aprovechar la ausencia de los moradores, durante sus días de vacaciones, lo que les permite un “trabajo” más seguro y tranquilo, para lo cual usan un método que ya fuera advertido en grandes ciudades y que como todo, llega al interior del país con el correr del tiempo.

Según señalan estos mensajes, los delincuentes marcan los inmuebles colocando precintos en rejas o puertas de entrada de una vivienda, de manera de ver si estos son retirados o si se mantiene intactos algunos días, demostrando de esta forma que no hay movimientos, permitiendo asó que apunten a blancos seguros.

En los mensajes se pide que en caso de observar esto en aluna casa, se lo corte y se de aviso a la autoridad policial, de manera de que esté alerta ante el eventual movimiento de personas sospechosas.

En ciudad

Ante esta situación, 03442 dialogó con el subjefe de la Departamental Uruguay, comisario inspector Luis Aguiar, quien señaló que hasta el momento no se han dado casos de estas características en Concepción del Uruguay, o al menos no se recibieron denuncias al respecto.

No obstante esto, el jefe policial, aconsejó a quienes se vayan de vacaciones o ausenten varios días de su casa por otras cuestiones, adopten los recaudos del caso, como ser el avisar al distribuidor de diarios y revistas para que no las envíe durante esos días. Tener alguien de confianza para que realice el mantenimiento del jardín o vereda periódicamente. Poner atención en el tema luces de la entrada o de los cuartos con ventanas a la calle, ya que el estar prendidas durante todo el día, demuestra que no hay nadie siendo recomendable el uso de timers de corriente.

Tener en cuenta y coordinar con un vecino o persona de confianza para que recoja el correo periódicamente. Es otro detalle el de la basura acumulada como hojas o ramas tras las tormentas, así mismo la falta de basura domiciliaria en los canastos durante varios días es un indicio de falta de movimiento. También es importante bajar el tono del teléfono fijo para evitar que se escuche sonar insistentemente sin ser atendido. Cuidar el contenido que se sube a las redes sociales, ya que esto puede ser aprovechado por los delincuentes. Tener una alarma domiciliaria y que esta avise a alguna persona en especial puede resultar de muy fácil acceso para cualquier persona. Entonces, se sugiere no postear información del lugar de vacaciones en el que nos encontramos, o fotos, entre otros. De esta manera, se estaría dando aviso que se está fuera de casa y se convierten en una presa fácil para el ladrón.

Aguiar también recomendó, de estar al alcance del vecino, la posibilidad de cámaras de seguridad, ya que existen en el mercado soluciones para monitorear mediante imágenes en tiempo real lo que ocurre en el hogar.

Finalizando dijo que ante cualquier duda o movimientos sospechosos, se de aviso al 101 y a cualquier dependencia policial de la jurisdicción.