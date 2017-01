AGRUPACIÓN ALBERDI-PRO: “Nos preocupa la discusión sobre quien hace, o no hace las obras que necesitamos los entrerrianos”

La presidenta de la Mesa Concepción del Uruguay de la Agrupación Alberdi, sector interno del Pro de Entre Ríos, Graciela “Chela” Castro, opinó sobre las declaraciones del diputado del FpV, Juan José Bahillo y del ministro Rogelio Frigerio que se cruzaron en relación a quienes hacen las obras que se ejecutan en la provincia. La dirigente uruguayense señaló que “La próxima elección, será una oportunidad ciudadana para evaluar estas conductas”.

Recién comienza el año electoral y pareciera que ya hay varios que comienzan a rasgarse las vestiduras por ello. Vestiduras que todos los entrerrianos conocemos muy bien hoy aparecen defendiendo posiciones enarboladas desde las distintas gestiones, pero lo cierto es que los ciudadanos entrerrianos miramos atónitos, desde afuera, una discusión que se centra solamente en nombres y cuestiones personales, pero que evitan poner sobre la mesa las discusiones de fondo.

Por un lado, las expresiones de un Ministro que está intentando, en medio del barro que dejó el gobierno saliente, de poner algo de orden, aunque todavía no vemos los resultados como quisiéramos que fueran; por el otro, dirigentes que realizan un minucioso detalle de logros de gestión, que si bien, pueden ser ciertos, no deja de asombrar que sea necesario enumerarlos, lo que demuestra que en el contexto social, es una gestión que, al menos, no entusiasma.

Lo preocupante de todo esto, es que los voceros, no son políticos que recién llegaron a la gestión, sino por el contrario, son personas que se han desempeñado en distintos roles políticos haciendo gala de su “incomparable capacidad” para desempeñar cualquier cargo, en cualquier gestión.

Tal vez, la ciudadanía, más allá del conflicto de la obras más, obras menos, debería estar mirando a estos dirigentes en algo mucho más importante y que tiene que ver con analizar su intervención en la política con el objetivo puesto en la gente.

Una y otras posiciones, nos dejan muchas dudas de que dicho objetivo se esté cumpliendo. Quien hace política sin la gente, no está haciendo política, está haciendo negocios, directa o indirectamente, con los recursos de todos los ciudadanos.

