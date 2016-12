Fue reconocido en rueda de personas y continuará preso

Un joven acusado de asaltar con un cuchillo a una chica y provocarles lesiones cortantes, continuará detenido luego de que la víctima lo reconociera en rueda de personas, realizada el pasado jueves en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

Se trata de Kevin Matías Stegeman, acusado de atacar a una muchacha con un cuchillo en inmediaciones de calles Combatientes de Malvinas e Ituzaingó, a la que lesionó para robarle su celular, pero la oportuna intervención de los ocupantes de un auto y vecinos, lo puso en fuga, siendo atrapado por la Policía por orden judicial, ya que la víctima lo reconoció en galería fotográfica, lo que luego se corroboró con la rueda de personas.

La audiencia se desarrolló el jueves, ante la jueza de Garantías, estando presente por primera vez el imputado ya que por estar afectado de una enfermedad contagiosa no podía concurrir.

La doctora Gabriela Seró, sostuvo que es imprescindible que Stegeman continúe detenido, por seguridad de la víctima, que teme por su integridad y que al parecer ya habría recibido amenazas por parte de familiares del acusado para que no lo reconozca.

La fiscal fue terminante al señalar que reconocimiento realizado por la damnificada y espera poder dar con la pareja que la auxilió en ese momento, ya que sus testimonios pueden ser de vital importancia para el caso.

El defensor oficial, doctor Nicolás Gazali, se opuso a la continuidad de la prisión preventiva cuestionando la actuación de la Fiscalía, haciendo hincapié en la diligencia de galería fotográfica que se realizara en sede policial, donde a su criterio en esta la Policía orienta a la persona para que señale al sospechoso, considerando que este reconocimiento no garantiza el derecho a la legítima defensa, resaltando que “ Cada vez que yo presencio un acto de estas características, no se logra nada y me llama la atención que cuando no estamos presentes se logra un reconocimiento”.

También cuestionó la rueda de personas, ya que se basa en la influencia anterior para que lo reconozca, reclamando además que no se investigó a otro joven que a su criterio es el verdadero responsable.

No obstante los airados reclamos de Gazali y la reacción de la fiscal reafirmando su postura y lo hasta ahora actuado en la IPP, la jueza de Garantías hizo lugar a la solicitud de la parte acusadora y dispuso prorrogar la prisión preventiva por otros 60 días y que se continúe con el alojamiento en la UP4.

Finalizando, la fiscal, doctora Gabriela Seró, solicitó a la prensa presente, que se haga un llamado para que quienes estuvieron ese día en el lugar y que ayudaron a la víctima, se presenten a la Fiscalía para prestar declaración, lo que sin dudas será de mucho valor para el esclarecimiento.