Contador Ernesto Bulay: Teléfono para el Puerto Uruguay?

Los puertos entrerrianos pasan por momentos chatos, casi imperceptibles para sobresalir y provocar los movimientos económicos que la ciudad necesita. El puerto es el nodo necesario para el comercio exterior que utiliza la vía acuática.

En Entre Ríos, salvo la operación que hace el Puerto Diamante en cereales pero operado por una empresa privada, el resto de los importantes, Ibicuy no está operativo y Uruguay ha crecido pero en guarderías náuticas , ya van 2 desde el 2003.

Pero el problema de sus ventajas comparativas que tenía el Puerto Uruguay pasaban por tener cámaras de frío, que se fueron, y el ingreso del ferrocarril, que al taponarse la vía, ya no lo puede hacer más.

Pero ahora se agrega a la falta de una Política Portuaria local y provincial, la decisión del Gobierno Nacional de realizar un Puerto nuevo en la Itá Ibaté – Corrientes. Corrientes formaba parte del hinterland de n/puerto, pero ahora las cargas correntinas de arroz y madera se canalizarían por dicho puerto, que son la fundamentación de su realización, pero que restaría posibilidades al nuestro.

Además parecen aflorar dispendios de recursos y no se observa tampoco una política nacional o por lo menos una falta de información, ya que el esfuerzo presupuestario en dragar el Río Uruguay, se estima en U$S 35.000.000,- a la argentina poco le servirá, ya que el único puerto de ultramar sobre el Río Uruguay, es el nuestro.

Claro que Entre Ríos tampoco se ha caracterizado en generar una política de desarrollo y sigue siendo tan pastoril como en el siglo XIX, con la diferencia que en la época de Urquiza se exportaba desde nuestra ciudad productos y derivados de la carne, y ahora lejos estamos de embarcar algo parecido. La producción entrerriana solo sale por Puertos Entrerriano el 0,5% el resto, el 99,5% sale por Puertos Santafesinos. Los saldos exportables son de pocos bienes que utilizan el puerto para salir al mundo, uno es la soja que tiene casi 70% del área sembrada en la provincia, pero el destino es Rosario y prácticamente nada se procesa en la Provincia como si se hace en Rosario con el aceite, pellets o harina de soja. Lo que no sale de la soja se deriva en alimento balanceado para el engorde del pollo.

Lo lamentable es que hasta el 2003 nuestro Puerto estaba en condiciones de continuar mejorando y ser un jugador clave en la Mesopotamia, incluso ser una rueda de auxilio de Rosario y sur de Paraguay, con las cámaras de frío, el ferrocarril recorriendo toda la longitud de nuestro puerto, un aumento del almacenaje, se construyó un nuevo muelle, etc.

El futuro ya llegó para el Puerto Uruguay, pero con el cambio climático, viene con tormentas eléctricas, lluvias repentinas y abundantes, elevadas temperaturas, vientos huracanados entre otras penurias, pero nada parece amedrentar las tranquilas estancias en poltronas de políticos que han y son responsables de la realidad descripta.