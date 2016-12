Conjunto ITAY al Pre Cosquin



En noviembre del 2016 se realizó en Concepción del Uruguay una nueva selección para participar del festival de Cosquin en la edición 2017.

Los seleccionados deberán participar en el Pre Cosquín nacional los días 3 y 4 de enero y de los ganadores en los distintos rubros, es importante destacar la participación del Conjunto Itay de La Histórica, que ganó en el rubro canción inédita, con un tema de su cantante Néstor Bassini cuyo nombre es “Rio Vivo”.

Este conjunto de músicos locales hace 17 años que viene remando por el difícil río de la música y la cultura uruguayense que no siempre valora, ni conoce lo que hacen los artistas de la ciudad, por eso la importancia que tiene para los uruguayenses esta presentación en tamaño certamen.

Con la guitarra de Emilio Ledesma y Guillermo Amaral, el bajo de Cristian Godi, el acordeón chamamecero de German Obispo y la voz y la poesía de Néstor Bassini hace años que intentan mantener con vida y salud el inmenso río cultural que nos han legado los poetas y músicos de la región que nos antecedieron en el tiempo.

La canción: “Río Vivo” es un canto de amor al río Uruguay, que llena de vida nuestra costa y a pesar de los intentos de contaminarlo y ensuciarlo sigue sacando vida de su dolor. En Concepción somos río, más que río pero río, no se entiende nuestra identidad sin la presencia de este “padre” de lo que somos y creemos. Ojalá acompañemos cada vez más en lo espiritual y también en lo material a los que construyen identidad o al menos nos recuerdan de dónde venimos, porque, como sabemos: ¡ “solo seremos, desde lo que hemos sido”!.

Sería bueno pensar: ¿Queremos que nuestro río siga vivo?, ¿Queremos que nuestro folklore siga vivo?. Si el querer y el hacer no se corresponden no es verdadero el querer. ¡Querer es hacer!

Letra de “Rio vivo”

Junto a tu costa voy remando Río vivo,

bebo del agua de tu lecho lo que soy

me voy formando en tus orillas,

recogiendo la semilla

de la vida que aparece en mi canción.

Vos sos la fuente de esperanza que nos moja

sos la alegría de la infancia en Concepción.

Vos sos el dueño de la vida

la ilusión que nos anima,

padre bueno sin ninguna distinción.

RIO VIVO

LATE EN TU SILENCIO UN CORAZÓN

RIO VIVO

SIGNO MISTERIOSO DEL AMOR.

Voy navegando con mi bote tu cintura

acariciando con mi remo tu rincón

el agua canta entre las piedras

y la luna me recuerda

que me espera en la mañana un nuevo sol.

Venis de lejos recogiendo nuestra muerte

cada ciudad te ha envenenado sin razón

llevás el peso de los años

soportando nuestro daño

y seguís sacando vida del dolor.

RIO VIVO

LATE EN TU SILENCIO UN CORAZÓN

RIO VIVO

SIGNO MISTERIOSO DEL AMOR.

L y M: Néstor Bassini/ Arreglos e interpretación : Conjunto Itay.