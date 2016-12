Bordet confirmó que a principios de año habilitará el llamado a internas en el PJ

Con el Club Rivadavia nuevamente como escenario de un acto peronista, una gran cantidad de dirigentes y militantes de ese partido volvió a colmar las instalaciones para dar marco a un acto que tuvo al gobernador Gustavo Bordet como el orador principal de una tarde sofocante.

Dirigentes nuevos e históricos de toda la costa del Uruguay, intendentes de las principales ciudades entrerrianas de esta parte de la provincia, legisladores provinciales y nacionales, funcionarios de todos los niveles, y militantes de todas las agrupaciones que tiene el PJ en la ciudad y la región, participaron de un acto que pretende respaldar al gobernador entrerriano a un año de gestión y de cara a las elecciones del año próximo.

Mientras se esperaba la llegada de Bordet, bombos, redoblantes y trompetas se superponían como podían a Los Palmeras que sonaban con toda la potencia que podían darle los equipos de sonido montados para el acto anunciado para las 19.30, pero que comenzó con bastante retraso.

Con la cancha de básquet ocupada por sillas, los bordes colmados de gente parada y el palco superior con banderas de distintas agrupaciones, se comenzó recibiendo a las autoridades que fueron subiendo al palco entre los que sobresalió la presencia de Sergio Urribarri que recibió un gran aplauso al subir, como así también es de destacar la enorme recibimiento que tuvo el intendente José Lauritto al hacer su presentación.

La ovación mayor fue sin dudas para el gobernador, quien apenas subido al palco saludó al público y a cada uno de sus acompañantes en el palco.

El primero en hablar fue José Lauritto, quien agradeció la presencia de todos en Concepción del Uruguay y llamó a continuar convocando al peronismo afirmando que “el éxito de este encuentro sólo será posible si somos capaces de hacer más encuentros en otros lugares de la provincia”.

“Rescatemos a toda la dirigencia del peronismo, rescatemos a nuestros dirigentes, sepamos admitir que cometemos errores, y algunos han sido graves, pero el momento exige reunirnos, sería utópico decir que este es un encuentro de unión, pero es un primer encuentro que todos nos debemos”, afirmó Lauritto.

Bordet

El gobernador agradeció la generosa convocatoria de Lauritto y destacó que “este no fue un año fácil, y en especial para vos Pato, sobre todo en lo personal”, puntualizó Bordet al comenzar su discurso.

“Venimos de una derrota electoral en el orden nacional de la cual tenemos que hacernos cargo, y más aún tienen que hacerce cargo quienes nos han llevado a esta derrota, pero no es tiempo de autoflgelación, si es tiempo de reflexión para no cometer los mismos errores y no seguir perdiendo, es tiempo de unirnos, de mirarnos de frente y sacar lo mejor de cada uno de nosotros”.

“Hoy hay un gobierno en el orden nacional que está en las antípodas del pensamiento peronista, nosotros pensamos completamente diferente pero eso no implica que no tengamos la suficiente responsabilidad para tener en cuenta que si a un gobierno le va mal, el que sufre es el pueblo, los más pobres y los desposeídos”.

“A veces resulta fácil hacer una oposición liviana, es lindo decirlo para una tribuna que aplaude, nosotros vamos a ganar las elecciones demostrando que tenemos propuestas, que somos capaces de presentar algo superador, no vamos a ganar elecciones con proclamas falsas, con consignas, con demagogia opositora, por eso cuando me dicen desde algunas agrupaciones, a mi no me van a correr por derecha ni por izquierda, porque hemos demostrados que somos peronistas en las provincia de Entre Ríos”.

El gobernador llamó a la unidad, pidió dejar de lado posiciones individualistas pensando en la gente que la está pasando mal y espera respuestas.

“Tenemos que tener una propuesta convocante para que vuelvan al peronismo todos los que quieran, para que participen nuevamente de los consejos departamentales, del Consejo Provincial, y esa convocatoria tenemos que hacerla garantizando igualdad de oportunidades para todos”.

Internas

Bordet, como presidente del partido en la provincia, confirmó que para los primeros días del año que viene convocará a elecciones internas en partido Justicialista para garantizar igualdad de oportunidades para todos los que quieran expresarse y participar del movimiento.

“Para que no haya proscripciones, para que se pueda discutir quienes son los dirigentes que nos van a representar en las elecciones del año que viene, no vamos a hacer listas que se cocinan entre gallos y medianoche”, afirmó.

También llamó a construir un “gran frente electoral” con otras fuerzas políticas para presentar “la mejor propuesta electoral para garantizar un triunfo electoral en las elecciones”.