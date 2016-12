Balance y optimismo del Pilo Tonelotto

Luis Tonelotto, uno de los miembros de la dupla técnica decana, habló en exclusiva con el Sitio Oficial sobre el balance del último campeonato y anticipó cuales son los pasos para el futuro.

Solo restan pocos días para que finalice este año. Sin dudas un año que alternó buenas y malas para los decanos. Un año en el que, a pesar de no haber podido lograr el objetivo mas ambicioso del ascenso, logró mantener al equipo de San Isidro en el Federal B donde batalló en ambos torneos para dejar la camiseta blanquiazul en lo mas alto.

Quien se encargó de realizar un primer balance de lo ocurrido y de comenzar a esbozar todo lo que se viene para el 2017 es, nada mas y nada menos que, Luis Tonelotto:

Balance 2016

“Los principales responsables de no haber cumplido con el objetivo de la clasificación somos los técnicos. Perdimos importantes puntos de local y sobre todo nos hicieron demasiados goles. Hemos fallado mucho en la parte defensiva. En un balance general del equipo, de 3/4 hacia adelante estuvimos bien, pero atrás fallamos y nos metieron demasiados goles, en esto es responsable todo el equipo y no sólo los defensores. También hay que destacar que nos equivocamos en partidos claves como libertad y Belgrano en los cuales no tenes ni la mínima chance de hacerlo”.

“Tenemos que aprender de nuestros errores, principalmente del mal inicio de campeonato, ya que luego mejoramos en la segunda ronda al poder encontrar el funcionamiento, pero a pesar de esto, no nos alcanzó”.

“En una tabla de responsabilidades, primero estamos nosotros, después los jugadores y por último la Comisión Directiva”.

Actualidad

“Hoy por hoy estamos en una etapa en donde el club está reorganizando todas sus divisiones inferiores y una vez que eso esté cerrando nosotros vamos a juntarnos con todos ellos para coordinar y ver como seguimos trabajando. Nuestro proyecto en el club siempre es ir creciendo, aunque en este año no cumplimos el objetivo se hicieron muchas cosas buenas y en lo que viene vamos a corregir”.

“Estamos agradecidos a los dirigentes que confiaron nuevamente en nosotros. La forma de trabajar, el compromiso, el respeto y el objetivo de dejar a Atlético bien arriba son las cosas que nos hacen continuar. No tenemos dudas que el respeto y el profesionalismo son la base de todo y desde ahí comenzaremos a moldear todo lo que queremos”.

2017

“A partir de febrero empezaremos a armar el equipo para disputar el Federal B. Vamos a apostar a la local y darle continuidad a varios chicos del club. Tenemos en el fondo grandes proyectos de defensores a los que le debemos sumar algún refuerzo”

“Con respecto a la última pretemporada vamos a corregir y cambiar algunas cosas: en esta oportunidad vamos a hacer mucho más fútbol de preparación. Creemos que por no haberlo echo es que nos ha costado en los arranque de torneos. También agregaremos mas trabajos de táctico defensivo”.

“Lentamente trabajaremos para el 1 de mayo tener el plantel armado. En febrero vamos a hacer la pretemporada con la local y la 3ra para intentar siempre sumar. La pretemporada con el plantel del Federal comenzará en Mayo pensando en positivo para todo lo que viene. Intentaremos no equivocarnos con los refuerzos, este año lo hicimos en 1 o 2 y fue clave. Vamos a ir a Colon, Villa Elisa y Gualeguaychú a mirar jugadores de la zona. Aprovecharemos también el campeonato local para ver que se puede llevar para el Federal. Si bien empezaremos a trabajar en Febrero, tenemos demasiado tiempo para ir viendo y probando”.

“Vamos a exigirle el 100% al club, a los jugadores y a los dirigentes. Lo bueno es que tenemos tiempo para armar el Federal y eso es muy importante. El objetivo siempre es el ascenso, pero sin descuidar lo institucional y lo económico del club”.